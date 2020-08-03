В Москве могильщики изрезали десантника, поминавшего сослуживцев

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:49:31+03:00

В Москве десантника ударили ножом на кладбище Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ЧП произошло на кладбище в Новой Москве

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В Новой Москве десантник пострадал на кладбище. ЧП произошло 2 августа в день ВДВ.

52-летний мужчина специально приехал в праздничный день, чтобы почтить память сослуживцев. В своё время он проходил службу в десантных войсках.

Облачившись в тельняшку и берет, мужчина взял бутылку спиртного и пришёл на территорию кладбища «Свинорье». Расположившись среди незнакомых могил, мужчина откупорил алкоголь и начал пить.

В какой-то момент посетителя заметили могильщики и потребовали удалиться. Между сторонами разразился конфликт. В итоге у одного из могильщиков в руках появился нож. Мужчина ударил десантника в правый бок.

Как сообщает сайт mk.ru, после этого могильщики ушли, а раненый десантник отправился к выходу с кладбища. У ворот один из местных жителей заметил окровавленного человека и вызвал скорую помощь.

Кстати, спаситель оказался тоже из ВДВ. Совместно допив оставшуюся водку, новый знакомый дал пострадавшему 1300 рублей на дорогу до Смоленска.

ИСТОЧНИК KP.RU