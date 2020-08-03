В Москве студентка медицинского колледжа заявила о групповом изнасиловании

3 Авг. 2020 2020-08-03T18:21:56+03:00

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В Москве студентка медицинского колледжа обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Несовершеннолетняя рассказала стражам порядка, что над ней надругалось трое молодых людей.

По слова девушки, поздно вечером 31 июля ее насильно посадили в машину и увезли в Подмосковье. Когда машина оказалась в глухих местах, двое парней надругались над ней. После девушку отпустили, но она была в таком шоке, что не смогла запомнить приметы обидчиков.

Получил заявление следственный комитет инициировал проверку по факту обращения.

Спустя какое-то время полицейские задержали одного из молодых людей, который в тот вечер был в машине. Им оказался 21-летний уроженец Брянской области. Про остальных участников событий пока неизвестно.

Также правоохранители анализируют записи камер наблюдения, которые могут помочь найти нападавших, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU