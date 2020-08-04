Смертельное ДТП с участием грузовика и двух легковушек произошло на трассе «Дон»

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:24:28+03:00

В массовой аварии погиб один человек Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В результате аварии один человек погиб, еще один получил ранения

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В массовой аварии с участием грузовика погиб один человек. Во вторник, 4 августа, на трассе М-4 «Дон» в Ленинском районе Московской области столкнулись грузовой автомобиль и две легковые машины. Об этом сообщили в пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве добавили, что еще один человек в результате аварии получил ранения. Подробности о его состоянии не уточняются. Так же неизвестно, потребовалась ли ему помощь врачей.

«В результате попутного столкновения двух легковых автомобилей и грузовика один человек погиб и один пострадал», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИАМО.

Отмечается, что инцидент произошел рано утром на двадцать девятом километре автомобильной дороги.

В настоящее время полиция проводит проверку. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU