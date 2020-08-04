Смертельное ДТП с участием грузовика и двух легковушек произошло на трассе «Дон»
В массовой аварии с участием грузовика погиб один человек. Во вторник, 4 августа, на трассе М-4 «Дон» в Ленинском районе Московской области столкнулись грузовой автомобиль и две легковые машины. Об этом сообщили в пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
В ведомстве добавили, что еще один человек в результате аварии получил ранения. Подробности о его состоянии не уточняются. Так же неизвестно, потребовалась ли ему помощь врачей.
«В результате попутного столкновения двух легковых автомобилей и грузовика один человек погиб и один пострадал», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИАМО.
Отмечается, что инцидент произошел рано утром на двадцать девятом километре автомобильной дороги.
В настоящее время полиция проводит проверку. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU