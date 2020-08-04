Слухи о продаже базы данных онлайн-голосования являются вымыслом

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:49:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Личные данные, которые продают в даркнете под видом базы участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, оказались подделкой. Об этом рассказали в мэрии Москвы.

«Это "пустышка", созданная мошенниками», - сказал начальник управления по развитию проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Напомним, что о некой базе сообщил "Коммерсантъ" - издание обнаружило объявления о продаже 1,2 млн строк таких данных по $1,5 за каждую. Журналисты провели свое расследование и в подтверждение получили от продавца скриншот с фамилией, именем, отчеством, ИНН и данными по зарегистрированным компаниям гражданина.

Артем Костырко рассказал о проведенной проверке этой информации. Оказалось, что предоставленных продавцом данных нет в реестре участников электронного голосования по Конституции. Об этом он сообщил в блоге для сайта "Эха Москвы".

"По открытым источникам (ФИО гражданина значится в реестре индивидуальных предпринимателей) оказалось, что он не имеет московской регистрации, он житель микрорайона Востряково, города Домодедово, Московской области. Его вообще не могло быть в реестре электронных избирателей, потому что ДЭГ принимали участие только жители Москвы и Нижегородской области", - заверил Костырко.

Он уверен, что данные выставленные на продажу, являются «пустышкой». Среди них слишком много личной информации, которая при голосовании от избирателей не требовалась.

Напомним, 9 июля, после завершения голосования по поправкам в Конституцию РФ, поступила информация, что в сеть утекла база закодированных паспортных данных участников голосования. Разбирательства по этому вопросу продолжаются до сих пор.