В московском транспорте за отсутствие масок оштрафовали более 40 тысяч пассажиров
С момента ввода в Москве масочно-перчаточного режима в городском транспорте оштрафовали более 42 тысяч пассажиров без масок и перчаток. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов.
По словам эксперта, проверки соблюдения режима регулярно проводятся как на станциях и в поездах метро, так и в наземном транспорте. Иванов напомнил, что на территории Москве за несоблюдение установленного масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей, передает РИАМО.
Напомним, такие меры безопасности в городимом транспорте действуют на территории столицы с 12 мая. Они необходимы для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Кроме того масочно-перчаточный режим в столице действует также при посещении магазинов, торговых и развлекательных центров, а также любых других общественных мест, передает Москва 24.
ИСТОЧНИК KP.RU