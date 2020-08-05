В московском транспорте за отсутствие масок оштрафовали более 40 тысяч пассажиров

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:59:48+03:00

В московском транспорте оштрафовали более 42 тысяч человек без масок Фото: Михаил ФРОЛОВ

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С момента ввода в Москве масочно-перчаточного режима в городском транспорте оштрафовали более 42 тысяч пассажиров без масок и перчаток. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов.

По словам эксперта, проверки соблюдения режима регулярно проводятся как на станциях и в поездах метро, так и в наземном транспорте. Иванов напомнил, что на территории Москве за несоблюдение установленного масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей, передает РИАМО.

Напомним, такие меры безопасности в городимом транспорте действуют на территории столицы с 12 мая. Они необходимы для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Кроме того масочно-перчаточный режим в столице действует также при посещении магазинов, торговых и развлекательных центров, а также любых других общественных мест, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU