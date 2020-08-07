Король уже не тот

Вечно на позитиве, улыбка не сходит с лица, настоящий Король-Солнце! Фото предоставлено пресс-службой FAN.

Непросто пришлось на карантине нашим артистам. Оказавшись без своих горячо любимых зрителей, они стали буквально чахнуть на глазах и жаловаться на свое положение всем, кто был готов их слушать. Но пока одни ныли, другие – делали. Продолжал работать король эстрады Филипп Киркоров. Дошло до того, что он стал рекламировать презервативы… Чего не сделаешь ради молодой аудитории?! Роль в скетчкоме #вмаскешоу понравилась не всем, но нельзя не отметить, насколько он в ней убедителен! Почему-то многие селебрити уверены, что такой «юмор для простых людей» очень заходит народу. Если подумать, то кто кроме Киркорова мог бы претендовать на роль короля российской эстрады ? А как насчет Рыжего из «Иванушек»! Вечно на позитиве, улыбка не сходит с лица, настоящий Король-Солнце! А что? Люди его любят, на концертах всегда аншлаги. Буквально на днях ему исполнилось 50 лет и поздравить одного из самых известных уроженцев города Сочи приехали десятки его звездных друзей. Подарков было много, но главный Рыжий уже получил несколько лет назад. Это скульптура Григорьева-Апполонова, которая уже успела стать местом встреч для всех курортников.

Фото: Instagram.

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