Еще
Радио
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Москва

В Подмосковных электричках две тысячи пассажиров получили предупреждение за отсутствие масок

Чаще всего нарушения выявлялись в Серпухове
Юлия ЩербаковаЮлияЩербакова
КомментироватьОставить комментарий
Пассажиров Подмосковья за три дня оштрафовали на 870 тысяч рублей за отсутствие масок

Пассажиров Подмосковья за три дня оштрафовали на 870 тысяч рублей за отсутствие масок

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пассажиры железнодорожного транспорта Московской области получили более двух тысяч предупреждений за проезд без масок за последние три дня. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

«За три дня, с момента усиления контроля за соблюдением масочного режима на железнодорожном транспорте Московской области, пассажиры получили более двух тысяч предупреждений», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Помимо этого сообщается, что 174 человек получили штрафы за несоблюдение масочно-перчаточного режима. Общая сумма штрафов составила 870 тысяч рублей.

Отмечается, что чаще всего нарушения масочного режима выявлялись на железнодорожных станциях Серпухов, Голицыно, Люберцы-1. В Серпухове пассажирам было сделано 660 предупреждений, в Голицыно – более 390, а в Люберцах получили 370 пассажиров, передает РИАМО.