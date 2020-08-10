РИАМО запускает подкаст о путешествиях в Подмосковье

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запускает подкаст «Путь-дорога». Его авторы путешествуют по Московской области и делятся своими впечатлениями, эмоциями и открытиями со слушателями.

Ведущими передачи стали Герман Иванов и Лена Твердая. Они передвигаются на трейлере и предлагают слушателям вместе с ними исследовать самые необычные, интересные, культовые (и не очень) места региона. Также кроме обзора достопримечательностей Герман и Лена будут рассказывать о тех местах, где можно весело провести время с семьей или друзьями.

«Здесь и древние кремли, и усадьбы XIX века, и уникальная природа. А с другой стороны – огромный выбор активных видов отдыха: можно управлять яхтой, играть в гольф, кататься на воздушном шаре. Хотим рассказать в подкасте, насколько разнообразными могут быть выходные», - поделился своими намерениями Иванов.