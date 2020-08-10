В 2020 году в Подмосковье снизилось число преступлений

В Подмосковье снизился уровень преступности Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Подмосковье в 2020 году сократилось число преступлений. За семь месяцев 2020 года правонарушений было зафиксировано на 3,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом рассказал зампред регионального правительства – руководитель ГУРБ области Роман Каратаев.

Как отметил Каратаев, с начала года было выявлено на 2,4% меньше убийств, на три с половиной процента снизилось число грабежей, почти на 28% – краж из квартир. Помимо этого на 7,6% сократилось число преступлений в общественных местах.

А вот число мошеннических операций в регионе, наоборот, выросло. Этот показатель в 2020 году увеличился более чем на 29%. Также на 2% выросло количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

«Сокращение преступности в регионе связано с усилением профилактической работы, проводимой сотрудниками органов внутренних дел, также камеры системы «Безопасный регион» являются серьезным инструментом для поддержания правопорядка в муниципальных образованиях», - цитирует Каратаева интернет-издание «Подмосковье сегодня».