Поступило анонимное сообщение о «минировании» московских аэропортов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экстренные службы сообщили, что им поступило анонимное сообщение о том, что аэропорт Жуковский «заминировали».

Сообщение было отправлено на электронную почту аэропорта. В тексте письма говорилось, что в здании аэропорта находится взрывное устройство.

«Специалисты проверяют сообщение о минировании зала ожидания аэропорта Жуковский. Эвакуация не проводилась», - рассказал собеседник агентства ТАСС.

Специальные службы также проверяют ряд магазинов и аэропорт «Шереметьево», сообщает РИА Новости.

Лето 2020 ознаменовалось волной минирований зданий в столице. Так, несколько раз спецслужбы выезжали на вызов о минировании. Предположительно сначала поступило сообщение о минировании 50 московских зданий в число которых входил аэропорт Домодедово, Vilage Vnukovo издательство комсомольская правда. На прошлой неделе неизвестными отправлено сообщение в котором говориться о минировании нескольких торговых центров столицы.