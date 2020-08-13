Участок Сокольнической линии метро закроют с 15 по 19 августа

В Москве на пять дней закроют участок "красной" ветки метро Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

С 15 по 19 августа для пассажиров будет закрыт участок Сокольнической линии метро от станции «Филатов луг» до станции «Коммунарка». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что до 14 августа включительно станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» будут работать в привычном режиме без ограничений.

«С 15 по 19 августа этот участок будет полностью закрыт для пассажиров для продолжения установки на нем современного бесстыкового пути. К концу августа планируется произвести сварку почти 1,2 тысячи стыков на 15 километрах пути», цитирует сообщение пресс-службы департамента транспорта РИАМО.

В дни закрытия участка «красной» ветки метро пассажиров призвали пользоваться бесплатными автобусами КП, которые будут курсировать между закрытыми станциями, а также наземными маршрутными автобусами.

Напомним, ранее сообщалось, что до 20 августа юго-западный участок Сокольнической линии работает по особому графику. Ограничения связаны с ремонтными работами, передает Москва 24.