В Подмосковье за полгода произвели почти 90 тысяч тонн мороженого

В Подмосковье за полгода произвели около 90 тысяч тонн мороженого Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За первую половину 2020 года Подмосковье показало самые высокие цифры и стало лидером по производству мороженого в Центральном федеральном округе России. Такие данные привели в Росстате. За шесть месяцев в регионе было произведено порядка 89 тысяч тонн лакомства, рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Всего в России по итогам первого полугодия произведено 302,5 тысячи тонн мороженого, а в Подмосковье за это же время - более 89 тысяч тонн. То есть порядка 30% мороженого в стране производит Московская область», - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что как раз в летние месяцы два крупных местных предприятия дополнительно запустили новые линии по производству мороженого. Благодаря этому за полгода в Подмосковье удалось выпустить почти в два раза больше продукта, чем за весь прошлый год.

Он напомнил, что в 2019 году в Московской области было произведено 52,4 тысячи тонн мороженого. А теперь по доле экспорта область сейчас находится на шестом месте по стране, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».