В теплицах Подмосковья с начала 2020 года собрали более 70 тысяч тонн овощей

В Подмосковье собрали порядка 27 тысяч тонн томатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Порядка 71 тысячи тонн овощей собрали в теплицах Подмосковья с января 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода региона. При этом в ведомстве добавили, что в прошлом году этот показатель за аналогичный период составил 68 тысяч тонн овощей.

Сообщается, что сельхозпроизводители собрали более сорока трех тысяч тонн огурцов, двадцать семь тысяч тонн томатов, шесть с половиной сотен тонн перцев и баклажанов. Самый большой урожай был собран на предприятии «Агрокультура Групп» в Кашире.

«Овощная продукция Подмосковья реализуется в торговых точках и на сельскохозяйственных ярмарках области, столицы и соседних регионов. Средняя отпускная цена производителя за один килограмм огурцов составляет порядка 77 рублей, томаты стоят более 115 рублей», - цитирует министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина РИАМО.

По его словам, в теплицах для выращивания овощей и зелени используются такие современные технологии, как системы капельного орошения и управления микроклиматом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».