Названы лучшие места для фотосессий в московских парках

Названы лучшие места в Москве для фотосессий Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Жители и гости столицы могут провести оригинальные фотосессии в городских парках. Здесь оборудованы специальные зоны для романтических, космических и прочих тематических съемок.

Так, для фотосессии влюбленных отлично подойдут беседки вблизи театра «Новая опера» в саду «Эрмитаж» и поляна перед Большим дворцом в музее-заповеднике «Царицыно». Кроме того романтические снимки можно сделать в парке «Кузьминки» на скамье «семьи, любви и верности».

Для любителей естественных фото на фоне природы отлично подойдут этнографическая деревня «Бибирево». Особое внимание здесь заслуживает декоративный мостик через реку Чермянку. В Измайловском парке отличные кадры получатся на фоне Круглого пруда. Также москвичам и гостям Москвы рекомендуется посетить смотровую площадку в ландшафтном парке «Митино», где выходят запоминающиеся фото, передает РИАМО со ссылкой на mos.ru.

Креативную фотосессию в космическом стиле можно провести в Саду астрономов в парке «Сокольники». Здесь установлены оригинальные арт-объекты в форме планет и метеоритов, которые соединяются светящимися в темноте дорожками.

Добавим, что еще одну необычную фотосъемку в Москве можно провести в парке «Северное Тушино». Здесь расположено множество внушительных объектов. К примеру, сфотографироваться можно рядом с дизельной подводной лодкой Б-396 или с летательным аппаратом — экраноплан «Орленок». Также достойными объектами для съемок выступают десантный катер на воздушной подушке «Скат» и якорь «Холл».

Конечно же самые яркие карды можно сделать в Парке Горького рядом с танцующими фонтанами, которые вечером начинают переливаться всеми цветами радуги.

Добавим, что после периода изоляции все больше и больше местных жителей отправляются на прогулку в парки Москвы и Подмосковья. В теплые вечера и солнечные выходные здесь собирается все больше народу. Так, к середине августа парки Московской области посетили уже семь с половиной миллионов человек, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».