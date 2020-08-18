Собянин ввел сертификаты взамен «сгоревших» путевок на детский отдых

Дети, не успевшие в этом году воспользоваться льготными путевками из-за коронавируса, смогут съездить по ним на отдых в следующем году. Фото: Евгения ГУСЕВА

Москвичи, не использовавшие в этом году льготные путевки на детский отдых, смогут перенести их на 2021 год. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. С января по март власти Москвы выдали более 40 тысяч льготных путевок и сертификатов на организацию самостоятельного отдыха для детей столицы. Однако уже в апреле оздоровительная кампания была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Путевки, оказавшиеся невостребованными, можно будет использовать в следующем году.

- Правительство Москвы рекомендует москвичам, которые в 2020 году не смогли отправить своих детей в летние лагеря по линии Мосгортура, перенести отдых на 2021 год. Для этого можно будет либо получить новую путевку, либо воспользоваться сертификатом номиналом 30 тыс. рублей, - сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

В июле были отменены временные ограничения на работу детских оздоровительных лагерей и санаториев в курортных регионах страны, а также в Москве и Московской области. Правительство столицы возобновило оздоровительную компанию, выдав около 9 тысяч путевок. До конца 2020 года в лагерях и на курортах России смогут отдохнуть 3,6 тысячи семей с детьми. Многие из них уехали на отдых уже сейчас.

Семьям, не успевшим воспользоваться льготными путевками в июне или в июле, предлагается несколько вариантов. Во-первых, отправиться на отдых в сентябре – октябре. Во-вторых, перенести отдых на следующий год, сохранив при этом право выбрать место и время отдыха. И в-третьих - заменить путевку на сертификат, номинал которого составляет 30 тысяч рублей, и организовать отдых самим.

- Срок действия сертификатов для самостоятельной организации детского отдыха продлен до 31 октября 2021 года, - говорится в сообщении пресс-службы мэра. - Таким образом, родители могут самостоятельно выбрать удобное для них время. При этом география отдыха не ограничена. Свыше 140 организаций - партнеров правительства Москвы предлагают на выбор более 15 тысяч туров.

Напомним, право получить путевку в летние лагеря и санатории, частично или полностью оплаченную из бюджета Москвы, имеют дети-сироты, дети-инвалиды, ребята из малообеспеченных семей и другие льготных категории (утвержденные постановлением Правительства Москвы от 22 февраля 2017 г. № 56-ПП "Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"). Москва остается одним из немногих регионов России, организующих отдых по семейным путевкам. Таким образом у детей есть возможность не только поехать в летние оздоровительные лагеря, но и отправиться отдыхать в пансионаты и санатории всей семьей, вместе с родителями или опекунами.