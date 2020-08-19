Роман Вильфанд рассказал о возвращении жары в Москву

В Москву вернется теплая погода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К концу недели в Москву снова вернется теплая летняя погода. Температура воздуха в выходные прогреется до 25 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт добавил, что сейчас над центром европейской территории находится антициклон, поэтому погода сохранится ясная и без осадков.

«Нас ждет вполне комфортная летняя погода», - цитирует Вильфанда «Российская газета».

Синоптик выразил надежду, что тепло в московском регионе задержится подольше. В целом Вильфанд температуру в районе 20 градусов нормой для московского региона.

«У нас лето, но вот такое - московское. Температура сейчас около нормы. Ведь уже вторая декада месяца, температура, увы, понижается. Особенно это чувствуется по ночам», - добавил синоптик.

Напомним, ранее Вильфант отмечал, что хотя погода в Москве сохраняется теплой, купальный сезон в регионе уже следует считать закрытым. Купаться в водоемах с температурой 16-18 градусов уже небезопасно, передает сайт argumenti.ru.