Ремонт дорог в Подмосковье завершен уже более чем на 90%

В Подмосковье завершился ремонт 62 участков дорог Фото: Архив КП

Укладка нового покрытия на автомобильных дорогах в Подмосковье завершена уже на 92% от годового объема. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Московской области продолжается ремонтный сезон – в настоящее время укладка покрытия завершена более чем на 92% от общего объема», - цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.

Отмечается, что только в период с 10 по 17 августа в регионе был завершен ремонт покрытия на 62 участках дорог общей площадью порядка 530 тысяч квадратных метров. На 18 региональных дорогах было отремонтировано более 393 тысячи квадратных метров дорожного покрытия, а еще на 44 муниципальных дорогах – свыше 136 тысяч квадратных метров.

Добавим, что в настоящее время ремонтные работы продолжаются еще на 93 дорогах Московской области, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».