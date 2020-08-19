В Москве три бригады «скорых» спасли девочку, родившуюся дома

Малышка была почти безнадежна, но ее удалось вернуть к жизни Фото: Татьяна Коркина

В Москве врачи спасли новорожденную девочку, появившуюся на свет в домашних условиях. Девочка была почти безнадежна, но трем бригадам скорой помощи удалось вернуть ее к жизни.

Все случилось на улице Люблинской. У москвички начались преждевременные роды, процесс разворачивался так стремительно, что будущая мама только успела сообщить о своем состоянии на «112».

Вскоре в квартире была первая бригада врачей. Медики сразу поняли, что довезти роженицу до больницы не удастся. К фельдшерам присоединились реаниматологи, общими усилиями бригады медиков приняли роды.

На свет появилась трехкилограммовая девочка, но так как срок был 26 недель, врачам пришлось серьезно постараться, чтобы сохранить жизнь ребенку.

Как рассказали сайту mk.ru в пресс-службе Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова, состояние крохи было оценено всего на 1 балл из 10 по шкале Апгар. У крохи был цианоз (синюшность) кожных покровов, слабое сердцебиение в 60 ударов в минуту, отсутствовало самостоятельное дыхание.

Третья бригада прибыла на адрес роженицы на специальном реанимационном автомобиле с кувезом для новорожденных. Полчаса потребовалось медикам, чтобы восстановить сердцебиение крохи. К тому моменту девочка уже успела сильно остыть. Кроху определили в кувез, где поддерживается температура в 35 градусов, и отвезли в ближайший роддом в сопровождении мамы.

Сейчас новорожденной и маме ничего не угрожает. Они находятся в больнице под наблюдением врачей.