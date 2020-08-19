Москвичка отсудила у соседа 30 тысяч рублей за брань под окнами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Люберец отсудила у соседа-матерщинника 30 тысяч рублей. 30-летняя Людмила (имя изменено) смогла доказать в суде, что мужчина то и дело нарушает общественный порядок, причем выражается и угрожает исключительно под ее окнами.

Как сообщает сайт mk.ru, пострадавшая проживает с обидчиком в разных подъездах более десяти лет, но четыре года назад между соседями пробежала «черная кошка».

Тогда хулиган решил пожарить шашлык прямо во дворе многоквартирного дома. Благоприятный с виду мужчина, который работает в консалтинговой компании, имел репутацию хорошего семьянина. Но стоило ему выпить алкоголь, как даже собственная жена старалась держаться подальше.

Данный пикник завершился тем, что соседи стали массово возмущаться, так как дым полез в окна домов. Ребенок Людмилы, который получил осложнение на сердце после перенесенной ангины, начал задыхаться. В итоге отец крохи отправился на разборки и залил мангал водой.

Второй случай произошел недавно: «веселый» сосед в выходной день устроил с ем-то перебранку по телефону. На просьбы Людмилы «сбавить громкость», так как переговоры были по ее окном, мужчина выдал весь запас нецензурной лексики.

Тогда прибывшие полицейские взяли с обидчика объяснение и велели хулигану отправляться домой.

Спустя несколько часов мужчина вернулся не один, а в компании супруги и продолжил выкрикивать оскорбления. Именно ту тираду Людмила записала на диктофон и отправилась в суд.

Проанализировав все доказательства, судья принял решение в пользу пострадавшей. Несдержанному соседу придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.