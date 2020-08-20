Более 800 выпускников подмосковных школ получили на ЕГЭ по 100 баллов

В Подмосковье более 800 выпускников смогли набрать по 100 баллов за ЕГЭ Фото: Евгения ГУСЕВА

В Подмосковье подвели окончательные итоги экзаменационной кампании. В результате, в регионе 805 выпускников одиннадцатых классов получили за ЕГЭ максимальное количество баллов. Об этом рассказали в пресс-службе министерства образования Московской области.

«Среди них 200 баллов набрали 48 человек и четыре выпускницы набрали 300 баллов сразу по трем предметам»,– цитирует министра образования Московской области Ирину Каклюгину РИАМО.

Отмечается, что показатели этого года лучше предыдущего практически в два раза. В 2019 году только 486 выпускников смогли набрать по сто баллов.

«Отдельная благодарность нашим педагогам, в этом году 542 учителя подготовили стобалльников. Все педагоги получат денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей. Также аналогичная сумма будет выплачена ребятам со стобалльным результатом по двум и более предметам», - добавила министр.

Всего в этом году в Московской области ЕГЭ сдавали более 36 тысяч человек. Экзамены прошли в штатном режиме, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».