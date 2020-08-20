Стали известны подробности убийства «черного копателя» и домработницы

Стали известны подробности двойного убийства в Обухово Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности странной смерти мужчины и женщины в поселке Обухово. Там в собственном доме был обнаружен мужчина и женщина, работавшая у него домработницей.

Как стало известно сайту mk.ru, первым неладное заподозрила 66-летняя мать мужчины. После того, как сын перестал отвечать на звонки, она отправилась в частный дом в Обухово, где жил наследник.

19 августа пенсионерка приехала по адресу, двери были заперты и женщина открыла их своим ключом. Внутри ее ждала страшная картина: сын и его помощница по хозяйству были мертвы.

На теле мужчины следы от огнестрельного ранения. Он лежал на кровати, а оружие было довольно далеко от тела. Погибшая находилась в коридоре вниз лицом, у нее был разбит нос.

Сейчас эксперты устанавливают точную причину гибели мужчины и женщины.

Пенсионерка уже заявила следователям, что из дома пропала связка ключей и мобильные телефоны погибших. Она уверена, что речь идет об убийстве, при этом она допускает, что ее сын знал злодеев и сам открыл дверь. После совершенного преступления, убийцы скрылись, заперев замки похищенными ключами.

Искать возможных преступников женщина посоветовала среди коллег по бизнесу погибшего. Он увлекался раскопками, коллекционировал атрибутику времен ВОВ, например, вещи сбитых немецких летчиков. В доме имелось много старого оружия и боеприпасов.

Официальной работы у мужчины не было, периодически он зарабатывал на перевозке неходячих больных и даже как-то попался с «липовыми» спецсигналами на машине, за что лишился прав.

В биографии погибшего имеется ряд судимостей и тюремный срок. Именно после возвращения из заключения пенсионерка наняла суну домработницу. Молодая девушка помогала хозяину по хозяйству, но интимных отношений между ними не было.

В пресс-службе ГСУ СК по Московской области отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».