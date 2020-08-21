Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала августа

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала месяца Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ночь на пятницу, 21 августа, стала самой холодной в московском регионе с начала месяца. Минимальная температура воздуха составила 8,7 градусов выше ноля. Об этом сообщили Метеоновости.

Синоптики отмечают, что в центральной части России в конце лета часто наблюдается значительный ход температур в течение суток. Так, днем воздух можно прогреваться до 20 градусов и выше, а ночью опускаться до 2-6 градусов тепла. Так, накануне 20 августа в Москве стоял теплый солнечный день, воздух прогрелся до 22 градусов, а ночью температура резко опустилась почти на 15 градусов.

«В Москве на ВДНХ температура воздуха утром 21 августа понизилась до 8,7 градуса. Прошедшая ночь стала самой холодной в текущем августе и второй самой холодной за летний сезон 2020 года», — цитирует сообщение метеорологов РИАМО.

При этом синоптики обещают, что в выходные в регионе будет чуть теплее. В субботу в городе ожидается около +23... +25 градусов, а в воскресенье и вовсе температура может подняться до 26 градусов тепла. Осадков в эти дни не ожидается, передает Москва 24.