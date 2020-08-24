Москвичам предложили пройти бесплатный онкоскриниг до конца августа

Москвичам предложили бесплатно пройти онкоскрининг. Фото: mos.ru

До 30 августа для москвичей доступен бесплатный онкоскрининг. Пройти его жители города могут в 66 столичных поликлиниках. Своевременное обследование помогает выявить первые признаки онкозаболеваний на ранней стадии, и с большее долей вероятности провести успешное лечение.

В рамках акции онкоскрининга москвичкам в возрасте от 18 до 39 лет предлагают пройти УЗИ молочных желез, а женщинам старше 40 лет – маммографию. Девушки старше 18 лет также могут пройти диагностику шейки матки.

Мужчинам в возрасте старше 45 лет рекомендуется сдать анализ крови на ПСА. Это анализ помогает обнаружить признаки рака предстательной железы.

Для скрининга колоректального рака приглашаются мужчины и женщины старше 40 лет. Вид обследования — анализ кала на скрытую кровь, передает Москва 24.

Для прохождения обследования москвичам необходимо записаться заранее. Это можно сделать через сайт столичного департамента здравоохранения. Результаты анализов пациента появятся в его электронной карте, передает РИАМО со ссылкой на mos.ru.