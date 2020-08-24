Синоптики предупредили москвичей о ливнях и похолодании

Москвичам пообещали похолодание и дожди Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики Гисметео рассказали, что в последнюю неделю лета москвичей ждет прохладная погода с осадками. Дожди будут идти почти каждый день. Местами осадки будут небольшими, время от времени будет проглядывать солнце. Однако в отдельные дни ожидаются сильные ливни.

По данным метеорологов, дожди на этой неделе в столичном регионе продлятся до пятницы, а потом в Москву придет небольшое потепление.

Всю неделю температурный фон в регионе будет держаться на уровне 19-22 градусов тепла. По ночам температура воздуха может опускаться до +13+15 градусов, передает «Свободная пресса».

А тем временем перелетные птицы уже начинают покидать Москву и Подмосковье. Из-за наступающего похолодания и приближающейся осени в теплые края начинают улетать стрижи. Председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин отметил, что в этом году пернатые улетают в обычное время, отклонений от миграционного графика нет, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».