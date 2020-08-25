Москвичам рассказали о необычных городских коворкингах

Коворкинг-зона «Рабочая станция». Фото: coworkstation.ru

Самозанятые жители Москвы, фрилансеры, сотрудники на удаленке и студенты могут воспользоваться бесплатными городскими коворкингами. Удобные рабочие зоны обустроены в городских парках, в летних читальнях и беседках.

К примеру, для посетителей «Рабочей станции» в Нескучном саду доступны 140 рабочих мест. Здесь даже есть переговорная с плазменным экраном и просторная веранда с розетками и устойчивым Wi-Fi.

Удобная рабочая зона оборудована в парке «Сокольники». Здесь в «Букводоме» можно воспользоваться принтером и сканером, а также перекусить в веганском баре, пишет РИАМО.

В музее-заповеднике «Царицыно» оборудован коворкинг, вмещающий до 20 человек. Здесь есть кафе, гардероб и розетки для подзарядки мобильных устройств.

Кроме того поработать с комфортом на свежем воздухе можно на скамейках парка «Братеевская пойма» и в павильоне буккросинга Бабушкинского парка. А в зоне коворкинга парка 50-летия Октября можно подключиться к Wi-Fi или просто взять почитать книгу, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.