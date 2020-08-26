Москвичам на 1 сентября пообещали 30-градусную жару

В первый осенний день синоптики пообещали 30 градусов тепла Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый осенний день в Москве обещает быть жарким и солнечным. По прогнозам синоптиков, температура воздуха 1 сентября может прогреться до 25–30 градусов.

В Росгидромете отметили, что на текущей неделе погода в столице останется дождливой. А уже в выходные прогноз улучшится. В субботу, 29 августа, воздух в городе прогреется до 23 градусов тепла, будет облачно, но без дождей. В воскресенье большой дождь возможен, зато станет еще теплее – до 25 градусов выше ноля.

Последний день августа будет жарким, температура поднимется до 29 градусов. Местами в столичном регионе возможны осадки, передает Москва 24.

Напомним, в Подмосковье тем временем из-за грозового предупреждения до вечера среды, 26 августа, действует желтый уровень погодной опасности. В регионе ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Синоптики предупреждают, что порывы ветра могут достигать 15 метро в секунду, передает РИАМО.