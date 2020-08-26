В районах Марьино и Бабушкинский вновь запустят программу «Миллион призов»

В московских районах Марьино и Бабушкинский снова стартует акция «Миллион призов». Принять в ней участие смогут избиратели, проголосовавшие на дополнительных выборах муниципальных депутатов. В каждом из этих районов жители должны выбрать по два народных избранника. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов. Напомним, акция «Миллион призов» проводилась в Москве в июле этого года по инициативе бизнес-сообщества столицы.

- Сейчас в двух района Москвы - в Бабушкинском и Марьино - пройдут довыборы депутатов районных советов. И мы можем на таких небольших площадках еще раз проверить механизм работы программы «Миллион призов», которая приносит пользу в первую очередь, конечно, москвичам, потому что они имеют дополнительные возможности и ресурсы и их потратить, - рассказал Владимир Платонов. - И, конечно, для бизнеса. Мы не должны забывать, что предприниматели потом будут платить налоги, которые распределяются на расходную часть. А большая расходная часть московского бюджета всегда шла и сейчас идет, более 50%, на социальную защиту, на социальную защиту населения, на различные многочисленные социальные программы, о которых все знают.

По словам Владимира Платонова, в акции «Миллион призов» приняли участие свыше 3 млн москвичей. К сегодняшнему дню горожане уже успели активировать промокоды на 2,2 млрд. рублей. Потратить выигрыш можно на скидки в ресторанах, супермаркетах, магазинах, музеях и в общественном транспорте. Также выигрыш можно перечислить в благотворительные фонды.

- Результат превзошел все ожидания. В 13 городских благотворительных фондов поступило более 35 млн руб, - сообщил Владимир Платонов. - Это показывает, что москвичи сохраняют старые добрые традиции благотворительности.

Напомним, организаторами акции «Миллион призов» стали правительство Москвы и Московская торгово-промышленная палата. Призовой фонд программы составил 2 млрд. рублей. Обладателей выигравших кодов определяли случайной выборкой с помощью компьютера. Воспользоваться выигрышем москвичи смогут до 31 декабря 2020 года.