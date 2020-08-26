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Пригожин намерен использовать все законные методы для взыскания долга с ФБК

По данным пресс-службы компании «Конкорд», ее владелец Евгений Пригожин намерен взыскать 87,6 млн рублей с Алексея Навального, Любови Соболь и ФБК (организация признана иноагентом) с помощью всех инструментов, предусмотренных законом
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Ранее стало известно, что петербургский бизнесмен выкупил многомиллионный долг ФБК и его представителей пищевому комбинату «Московский школьник». В связи с этим издание Znak отправило запрос в пресс-службу «Конкорда» с вопросом о том, как именно Евгений Пригожин собирается добиться от ФБК и его сотрудников выплат.

«Евгений Пригожин намерен взыскать долг всеми законными методами. Детали не считаем целесообразным разглашать», — ответили в компании.

Напомним, «Московский школьник» подал на ФБК в суд за клеветническое видео, которое было опубликовано на сайте организации Навального.

Месяц назад Навальный заявил о ликвидации ФБК. Долг ответчики не выплатили по сей день, но теперь они должны уже не «Московскому школьнику», а лично Евгению Пригожину.