Москвичи получили возможность сделать «Тройку» персонализированной

"Тройку" сделали персонализированной Фото: Андрей АБРАМОВ

Благодаря новой функции приложения «Метро Москвы» столичные пассажиры получили возможность сделать свою транспортную карту «Тройка» персонализированной. Протестировать эту возможность уже сейчас могут все желающие.

«Мы запускаем большое обновление приложения «Метро Москвы» — оно включает в себя много функций, которые упростят нашим пользователям передвижение по столице. И главное, «Тройка» станет персонализированной — каждый пассажир московского метро сможет привязать карту в личном кабинете», — цитирует заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова РИАМО.

Перед официальным запуском обновления протестировать дополнительные функции приложения можно в тестовом режиме. Для этого достаточно подать заявку, заполнив простую форму на сайте, указав свои имя, телефон и операционную систему смартфона.

Еще одной опцией обновленного приложения станет возможность переноса билета и денежных средств на новую карту, в случае если пассажир потеряет «Тройку». Также приложение будет присылать уведомления, напоминая о необходимость пополнить карту, когда деньги на ней будут заканчиваться, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.