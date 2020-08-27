Сбербанк и Google поддержат бизнесменов в период кризиса Фото: Shutterstock

Сбербанк, Google и Департамент предпринимательства и инновационного развития (ДПиИР) Москвы запустили проект по поддержке бизнесменов в период восстановления экономики.

Компании представили серию обучающих вебинаров в рамках федеральной программы «Бизнес класс» и рассказали, столичным предпринимателям о мерах поддержки, которыми они могут воспользоваться в период кризиса.

- В ситуации неопределенности бизнесу важно получить доступ к новым навыкам, идеям, которые работают в других компаниях, возможности учиться на чужих ошибках. Мы видим это по выросшему интересу к «Бизнес классу», - рассказал Олег Семененко, управляющий директор и руководитель дирекции GR Сбербанка.

По его словам, только за время карантина к проекту присоединились более 50 тысяч участников, сегодня их более 780 тысяч по всей России.

Причем, порядка 75% выпускников "Безнес-класса" заявляют, что благодаря учебе сейчас чувствует себя гораздо увереннее. А 59% выпускников-предпринимателей отметили, что улучшили свои бизнес-показатели: средний чек, количество клиентов, выручка и пр.