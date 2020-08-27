Появились подробности гибели рабочих, упавших с крыши в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

Появились подробности гибели строителей на улице Рябиновая в Москве. Мужчины сорвались с 20-метровой высоты – это примерно шестиэтажный дом – и погибли на месте.

Как стало известно сайту mk.ru, в тот день мужчины 31, 41 и 50-лет трудились над электропроводкой. В недавно возведенном ангаре для хранения продуктов уже были установлены мощные кондиционеры, оставалось подсоединить систему к электропитанию.

Все трое находились на уровне потолка, сделанного из трех слоев: железо-утеплитель-железо. Именно данная конструкция рухнула, возможно, не выдержав веса рабочих или из-за слабых крепежей. Погибли на месте происшествия, прибывшие медики только констатировали смерть.

Про мужчин известно, что самый молодой перебрался в Москву из Оренбургской области. Он жил с девушкой и планировал в скором времени жениться.

Самый взрослый из погибших жил в Москве более 20 лет. Вместе с сожительницей он снимал квартиру. Неподалеку жила пенсионерка-мать, которая подрабатывает в кафе. На родине в Керчи у мужчины остались дети.

Третий погибший приехал в столицу на заработки из Калининградской области.

Разбираясь в трагедии, следователи выяснили, что никаких документов на работы у организаторов не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье нарушение техники безопасности при проведении строительных работ. Вероятно, в качестве обвиняемого, выступит субподрядчик.