Городские острова и облик столицы: что ждет Болотный остров в центре Москвы?

На презентации фильма «Городские Острова. Другая жизнь» в творческом кластере «Красный Октябрь». Автор фото: Михаил БЕЗУГОЛЬНИКОВ.

Болотный остров, расположившийся в самом центре столицы, всегда был местом со своей собственной атмосферой. Именно там пережили советские годы и дореволюционная кондитерская фабрика «Эйнем» (ныне «Красный Октябрь»), и даже здание Императорского речного яхт-клуба. Но сегодня облик острова меняется – и каким он будет, рассказал в своем новом фильме «Городские острова мира. Другая жизнь» телеведущий Владимир Раевский.

- Острова всегда выделяются на фоне других городских кварталов – возьмите, например, остров Ситэ, колыбель Парижа, или Музейный остров в Берлине, Собачий остров в Лондоне или Заячий остров в Санкт-Петербурге, - перечисляет Владимир Раевский. – Все эти острова очень разные, но у них всех есть некий общий посыл, функция, которую мы и постарались определить в фильме.

Автор фильма «Городские острова мира. Другая жизнь» телеведущий Владимир Раевский. Автор фото: Михаил БЕЗУГОЛЬНИКОВ.

Есть у Болотного острова и свои резиденты. Для некоторых территория творческого кластера «Красный Октябрь» стала местом силы:

- Мне в Москве очень не хватало воды, петербургских просторов. И когда я очутился на Болотном острове, то нашел это ощущение - я бы даже сравнил это не с Заячьим островом, а со стрелкой Васильевского острова на Неве, - рассказывает фотограф Олег Зотов.

Сейчас Болотному острову предстоит пройти реконструкцию. На его набережной появятся каменные ступени, ведущие к воде, а на стрелке острова раскинется парк.

Алексей Харин, Президент Группы "Гута". Автор фото: Михаил БЕЗУГОЛЬНИКОВ.

- Москва-река объединяет все достопримечательности столицы – Кремль и его музеи, Третьяковская галерея, Парк Горького, весь этот музейный шестиугольник, - перечисляет глава архитектурного бюро «Меганом» Юрий Григорян, еще один резидент острова. - И ровно в центре его расположен Болотный остров. Я уверен, что после реконструкции он будет привлекать еще больше туристов и самих москвичей, которые смогут открыть для себя что-то новое в, казалось бы, привычных местах.