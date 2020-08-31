В Московском зоопарке с 1 сентября изменится график работы

Московский зоопарк изменит график работы с сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 сентября Московский зоопарк переходит на новый график работы. Это связано с сокращением светового дня и переходом к осеннему режиму.

«С 1 сентября увидеть наших чудесных обитателей: больших панд, слонов, белых медведей и многих других редких животных, - можно будет с 9:00 до 20:00, кассы закрываются в 19:00», — цитирует сообщение пресс-службы зоопарка РИАМО.

Детский зоопарк также будет работать с 9:00 до 20:00. При этом двери зоосада будут открыты для посетителей семь дней в неделю.

Помимо этого гостям Московского зоопарка напомнили о дополнительных входах на территорию зоосада. Так, если при посещении человек видит у главного входа большую очередь, он может зайти также через дополнительный вход на Большой Грузинской улице, дом 1, строение 103 (рядом с главным входом). Кроме того посетители могут воспользоваться входами на Красной Пресне, на Садовой-Кудринской улице, на Большой Грузинской улице, дом 8, строение 60, а также входом на Зоологической улице.

Представители зоопарка также напоминают посетителям о необходимости соблюдать социальную дистанцию, чтобы снизить риск распространения коронавируса, передает Москва 24.