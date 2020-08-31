Московским автомобилистам запретят ездить по выделенным полосам в выходные

Выделенные полосы в Москве начнут работать круглосуточно Фото: Архив "КП"

В скором времени выделенные полосы в Москве начнут работать круглосуточно. А это значит, что даже в выходные дни автомобилисты не смогут заезжать на них.

В дептрансе города отметили, что нововведение начнет действовать до конца 2020 года. На настоящее время в будни выделенными полосами в столице могут пользоваться только водители городского транспорта, такси, машин экстренных служб, а также коммуникационные службы и велосипедисты. При этом некоторые «веделенки» на территории города в выходные дни становятся доступны и для обычных автомобилистов, передает телеканал «360».

Когда же нововведение вступит в силу и выделенные полосы начнут действовать круглосуточно, в выходные дни на выделенные полосы сможет выезжать только перечисленный выше спецтранспорт. Владельцы же личных автомобилей за выезд на выделенные полосы будут получать штраф.

В ведомстве отметили, что благодаря решению о круглосуточной работе «выделенок» сократится время ожидания на остановках, ведь городской транспорт начнет ходить без перебоев, передает «Свободная пресса».