Более 1,5 миллионов учеников отправились в столичные школы и колледжи в День знаний

1 сентября в московские школы и колледжи отправились боле 1,5 млн учеников Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Москве 1 сентября на занятия в школы и колледжи отправились 1,575 миллиона учеников. При этом все столичные образовательные учреждения приступили к работе в очном режиме впервые после пандемии коронавируса.

«Все 537 школ столицы с 1 сентября приступили к работе в очном режиме. В первый класс пошли около 113 тысяч ребят, детские сады будут посещать около 435 тысяч детей», - цитирует заместителя мэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову РИАМО.

По словам Анастасии Раковой, чтобы минимизировать риск распространения коронавиурса среди учащихся был разработан ряд профилактических мер. В частности, будут уменьшены контакты детей их разных параллелей, теперь они будут ходить на перемены и в столовую не все вместе, а по очереди.

Кроме того на уроках дети теперь не будут переходить из кабинета в кабинет, как это было раньше. У каждого класса теперь появится своя классная комната. Исключением станут только помещения для занятий физикой, химией и физкультурой, где необходимо специальное оборудование.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учеников с началом учебного года. А к подмосковным учащимся с приветственным словом обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».