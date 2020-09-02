Собянин пригласил московских школьников принять участие в акции «Первоклассный сентябрь»

В сентябре первоклассники смогут бесплано побывать в одном из 15 технопарков Москвы.

В Москве для детей, впервые севших за парту, стартовала акция «Первоклассный сентябрь». В этом месяце столичные первоклассники смогут бесплатно посетить одну из 15 площадок дополнительного образования — от игровых зон «Кидзания» и «КидБург» до детских технопарков. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- 1 сентября - особенно важный день для первоклашек. От первого впечатления во многом зависит их интерес к учебе. Чтобы этот день запомнился как праздник, мы подготовили акцию «Первоклассный сентябрь», - написал Сергей Собянин. - В этом месяце московские первоклассники могут бесплатно посетить одну из 15 площадок дополнительного образования - «КидБург», «Кидзания», «Экспериментариум», «Иннопарк», Arena Space и мастер-классы в детских технопарках.

Мэр столицы уточнил, что для участия в акции нужно определиться с площадкой и отправить заявку на ее посещение на сайте акции. После этого на электронную почту придет подтверждение, и можно прийти на площадку в выбранные день и час.

В этом году в школы столицы пришли около 40 тысяч первоклассников. В рамках акции «Первоклассный сентябрь» для них откроют свои двери город профессий «Кидбург», игровой парк «Кидзания», музей занимательных наук «Экспериментаниум», детский технопарк «Иннопарк», парк виртуальных развлечений Arena Space и другие технопарки столицы.

Так, детский технопарк «Инжинириум», работающий при МГТУ имени Баумана, предлагает первоклашкам посетить мастер-классы по биотехнологиям, scratch-программированию и робототехнике. Детский технопарк «На Зорге» проводит для школьников творческие занятия: под руководством опытных педагогов ребята мастерят игрушки из ткани и строят макеты зданий из картона. «Менделеев Центр» ждет школьников в своей лаборатории, где для них пройдут мастер-классы с химическими опытами.

В развлекательном технопарке «Траектория взлета» детям расскажут о scratch-программировании и покажут, как создавать роботов Lego. В «Вертикальном взлете» - научат основам объемного прототипирования и цифровой фотографии. Детский технопарк «Мосгормаш» в сентябре проводит для первоклашек увлекательную викторину: в игровой форме дети узнают много нового и интересного о космосе. Здесь же ребят ждет занятие по робототехнике. В технопарке «Москва» можно записаться на мастер-классы Lego, «Водный двигатель» и «Приготовление микроэмульсии».

Узнать, что такое роботофутбол и устроить настоящий матч первоклассникам и их родителям предложат в «Наукограде». Здесь же можно полетать на авиатренажере, представив себя пилотом за штурвалом советского самолета Як-40, или архитектором, создав архитектурную сказку с авторскими персонажами. Кроме того, в «Наукограде» проводятся экскурсии по музею развития науки и техники и музею русского и западноевропейского искусства.