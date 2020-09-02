Москвич отсудил стоимость билетов на концерт, который пропустил из-за самоизоляции

Мужчина потребовал "Зарядье" вернуть ему 7500 рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москвич отсудил стоимость трех билетов на концерт, который он не смог посетить из-за самоизоляции. Мужчина купил три билета на выступление филармонического оркестра в парке «Зарядье», но насладиться выступлением зрителю не удалось.

Как стало известно сайту mk.ru, незадолго до концерта мужчина с семьей побывал в Риме, а по возвращении отправился на дачу, чтобы провести время в изоляции.

Вскоре власти Москвы рекомендовали жителям оставаться дома, чтобы предотвратить распространение болезни. Осознавая, что высок риск заражения на массовом мероприятии, мужчина решил отложить поход на концерт, но не предупредил организаторов за три дня, чтобы билет был аннулирован.

Только в день выступления мужчина написал представителям «Зарядья», что не сможет присутствовать на концерте и просит вернуть средства за билет, но получил отказ.

С марта мировой судья Тверского района разбирался в ситуации и вынес решение в пользу москвича. Судья отметил, что мужчина не имел намерений не посещать концерт, так как не стал бы покупать билеты.

Решение не пойти на мероприятие он принял из лучших побуждений, так как еще не прошел двухнедельный карантин после его возвращения из Италии.

Учитывая это суд встал на сторону истца и обязал администрацию «Зарядья» заплатить сознательному гражданину деньги за три билета,стоимостью по 2500 рублей каждый, и компенсировать 400 рублей пошлины за судебные издержки