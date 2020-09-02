В Москве к 2023 году откроется технопарк «ЗИЛ»

Макет нового технопарка «ЗИЛ»

В столице скоро станет ещё больше технопарков. Новая инновационная площадка появится на ЗИЛе около Третьего транспортного кольца. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвестор вложит в проект 4 миллиарда рублей. Для москвичей в технопарке откроется более 1,1 тысячи новых рабочих мест.

«Правительство Москвы оказывает поддержку инвесторам, развивающим инновационные производства в городе, - сказал Владимир Ефимов. - Технопарку присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта. Это позволит компании на 26% уменьшить региональный налог на прибыль и обнулить ставку налога на имущество. При этом арендная плата за земельный участок составит всего 0,01% от кадастра. С такой поддержкой инвестор сможет предложить резидентам конкурентоспособные условия для локализации».

По его словам, сегодня статус инвестиционного приоритетного проекта в Москве, включая технопарк «ЗИЛ», присвоен уже 14 инвестпроектам. Общая сумма этих инвестиций – более 30 миллиардов рублей.

«Открытие инновационной площадки «ЗИЛ» планируется не позднее 2023 года, - сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - На ней будут работать производители современной микроэлектроники, автокомпонентов, разработчики информационных технологий в сфере безопасности и многие другие».

ТТХ

Технопарк «ЗИЛ»

- Площадь участка - 4 гектара.

- Общая площадь имущественного комплекса - 114 тысяч квадратных метров (раньше - 68 тыс. кв. м).

- Здание для научных и производственных помещений - на месте бывших корпусов заводоуправления, экспериментального цеха и конструкторского бюро ЗИЛ.

- Адрес - МЦК ЗИЛ, ул. Автозаводская, вл. 23.