В Москве к 2023 году создадут сеть электрозаправок

В Москве построят несколько сотен зарядных станций для электрокаров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рамках проекта «Энергия Москвы» количество зарядных станций для электромобилей в ближайшие три года увеличится в пять раз и достигнет 600. По данным аналитического агентства «Автостат», Москва занимает пока третье место в России по числу электромобилей. Аналитики рассказали, чего не хватает в столице, чтобы пересадить большинство водителей на экологичный транспорт.

«Есть две глобальные причины, почему спрос на электрокары не так популярен в российских городах, чем в той же Норвегии, где 65% продаваемых машин работает на электродвигателях. Первая - это суровый климат: аккумуляторы не любят холодов, теряя до 30% энергии при минусовой температуре. А вторая причина - дороговизна электромобилей», - цитирует ведущего специалиста аналитического агентства Азата Тимерханова «Российская газета».

Эксперт добавил, что для того, чтобы заинтересовать людей электрокарами, необходимо создавать более выгодные условия. К примеру, бесплатные парковки, снижать стоимость заправки, вводить льготы на покупку электромобиля, развивать инфраструктуру и прочее.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае первый регион – провинция Хайнань – полностью перейдет на электромобили, с 2030 года здесь перестанут продаваться машины на сгораемом топливе, пишет сайт argumenti.ru.