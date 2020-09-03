Пассажиры МЦД совершили летом 2020 года 30 млн поездок

Летом пассажиры воспользовались МЦД порядка 30 млн раз Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала июня до конца августа около 30 миллионов человек воспользовались Московскими центральными диаметрами (МЦД). Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья. При этом в ведомстве добавили, что с началось учебного года ожидается увеличение пассажиропотока.

Направлением МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» минувшим летом воспользовались более 14 миллионов человек. А МЦД-2 «Курско-Рижский» – свыше пятнадцати с половиной миллионов человек.

«Среди основных причин увеличения пассажиропотока – постепенное восстановление деловой и экономической активности и рост популярности нового наземного метро. Количество пассажиров в августе выросло к июню на тридцать пять процентов», -цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также в пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы напомнили, что на линиях МЦД летом открыли несколько новых и несколько прошедших реконструкцию станций. В их числе «Славянский бульвар», «Новодачная» и «Сетунь» на МЦД-1, а также «Курьяново» и «Нахабино» на МЦД-2, передает РИАМО.