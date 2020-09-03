Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные

Москвичей ждет теплая погода без осадков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие дни в столичном регионе ожидается комфортная погода, преимущественно, без осадков. Об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«До выходных у нас погода в целом хорошая, можно сказать, что лето продолжается. В субботу может быть небольшой дождик, в воскресенье — без осадков. В понедельник и во вторник — небольшие дожди», — цитирует синоптика RT.

Эксперт добавил, что температура воздуха днем в ближайшие дни будет прогреваться до 22-24 градусов. Ветер будет дуть уверенный 5-10 метров в секунду, исключение составит только пятница, в этот день ветер будет порывистым до 15 метров в секунду. Ночью погода в столице может опускаться до 12-14 градусов.

Напомним, ранее эксперт-климатолог спрогнозировал в России морозную зиму. Ожидается, что первые морозы ударят уже в начале ноября. В протяжении зимних месяцев будут наблюдаться оттепели, однако, в целом, зима будет суровой, передает сайт argumenti.ru.