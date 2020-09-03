У москвича в СНТ «Сюрприз» нашли тайник с оружием

У москвича обнаружили арсенал с оружием Фото: Алексей БУЛАТОВ

В СНТ «Сюрприз» в Одинцово стражи порядка обнаружили тайник с оружием. Целый арсенал припрятал 52-летний владелец одного из участков в садовом товариществе.

2 сентября силовики наведались на участок к безработному мужчине. Владелец домика был явно не рад незваным гостям, но не пустить полицейских на участок было нельзя.

Вскоре оперативная информация подтвердилась, на территории было найдено оружие. В тайнике оказалось два автомата Калашникова, пистолет-пулемет Шпагина, винтовки Мосина, а также карабин Маузер, охотничье ружье ИЖ-27 12 калибра, револьвер системы Наган без маркировки 1941 года.

В отдельных ящиках находилось около тысячи патронов различного калибра.

Экспертиза показала, что карабин Маузер находится в исправном состоянии и пригоден для стрельбы, сообщает телеканал «360».

Остальное оружие еще проходит экспертизу. В отношении владельца арсенала возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Пока мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нашли в Волгоградской области тайник с 3 кг пластида и готовыми элементами самодельных взрывных устройств, сообщает газета "Известия".