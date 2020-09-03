В метро Москвы стартовала акция «Синий платочек Победы»

В рамках данной акции на протяжении всего года в России и других странах мира проходят мероприятия, которые направлены на сохранение исторической памяти и поддержки женщин. Фото: Пресс-Служба Московского метрополитена

Метрополитен российской столицы и благотворительный фонд «Русская Земля» запустили совместную акцию «Синий платочек Победы» - международную программу о вкладе женщин в Победу и укрепления мира.

В рамках данной акции на протяжении всего года в России и других странах мира проходят мероприятия, которые направлены на сохранение исторической памяти и поддержки женщин.

В московском метро на стойках «Живое общение» пассажирам будут раздавать синие платочки – символы международной программы. Старт акции в метрополитене дала автор и глава «Синего платочка», учредитель фонда «Русская земля» и основателей фонда «Синий платочек», московский депутат Анна Данилова.

Стартовала акция в четверг, 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, и продлится она до 4 сентября включительно. Ветеранам, труженицам тыла и участникам программы «Синий платочек» подарят тематические карты «Тройка», посвященные международной программе.

В настоящее время для пассажиров метро Москвы работает 21 стойка «Живое общение». Они открыты ежедневно с 8:00 до 20:00 по столичному времени.