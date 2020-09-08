В Гидрометцентре предупредили о похолодании до +4

Москвичей предупредили о дождях и похолодании Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центральной части России постепенно устанавливается осенняя погода. В столичном регионе на этой неделе начинается похолодание, ветер дует уже северный.

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, уже 8 сентября в столице и области начнутся дожди. Днем температура воздуха прогреется только до 17-19 градусов. В последующие дни станет еще прохладнее, а дожди продолжатся.

Ночи в начале недели будут еще теплые, около 10-12 градусов. А вот ночь с 11 на 12 сентября станет уже по-осеннему холодной, температура воздуха в регионе может опуститься до 4 градусов.

«Для сентября это нормальные ночные температуры», - цитирует Паршину «Российская газета».

Добавим, что похолодание ожидается и в других городах центральной части России. В Твери и Брянске ожидаются дожди, воздух прогреется только до 12-14 градусов. В Костроме будет чуть теплее – до 20 градусов, передает «Свободная пресса» со ссылкой на Гисметео.