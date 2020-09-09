Более 22 тысяч пар поженились минувшим летом в Москве

В Москве летом поженились более 22 тысяч пар Фото: Анастасия ШАРОВА

Минувшим летом в Москве состоялось более 22 тысяч свадеб. А самым популярным месяцем для бракосочетаний стал август. Многие пары предпочти расписаться в красивую дату – 08.08.2020. В этот день в столице было зарегистрировано 900 брачных союзов.

Отмечается, что на август пришлось также рекордное количество ночных регистраций – порядка 60% от всего числа ночных свадебных церемоний за лето.

Самым популярным ЗАГСом у москвичей стал Дворец бракосочетания №1. Также многие предпочли заключить союз в Шипиловском отделе ЗАГСа, где регистрации проходят ежедневно, передает РИАМО со ссылкой на mos.ru.

По данным комплекса социального развития Москвы, более 70% новобрачных этим летом вступили в брак впервые. При этом средний возраст невест составил 25 лет, а средний возраст женихов – 28-29 лет.

Добавим, что в последние два года чаще всего невесты вступали в брак в возрасте от 24 до 29 лет, а женихи в возрасте от 26 до 31 года, передает Москва 24.