В Москве продлили приём заявок на субсидии малому бизнесу

Это касается субсидии для франчайзи, на участие в выставках, возмещение затрат на оплату комиссий торговых площадок в Интернете и сервисов по доставке еды, а также субсидии на покупку оборудования, оплату коммунальных расходов, процентов по кредитам, в том числе для владельцев гостиниц, социальных предпринимателей и резидентов технопарков. Кроме того, до 1 октября продлен прием заявок на субсидию на инжиниринг.

Напомним, в Москве в августе упростили процедуру получения субсидий для малого и среднего бизнеса. Из списка необходимых документов исключили бухгалтерскую отчетность и документы на главного бухгалтера. К тому же больше не обязательны требования по сроку заверения сторонними организациями и по заверению документов торговыми площадками и сервисами по доставке продуктов питания.

При этом расширился список предпринимателей – получателей субсидий. Заявку могут оформить бизнесмены, оказывающие услуги по дошкольному образованию, общему и дополнительному образованию детей, а также деятели в области культуры, досуга и развлечений. На субсидии вправе рассчитывать предприниматели, ведущие физкультурно-оздоровительную деятельность или деятельность художественных галерей и арт-аукционов.

Заявки на субсидии принимают онлайн на сайте mbm.mos.ru.

«Возможность обратиться за финансовой поддержкой дистанционно через портал, созданный для поддержки бизнеса в Москве, упрощает процесс подачи заявки и экономит время предпринимателей», - поделился генеральный директор «Малого бизнеса Москвы» Андрей Железняков.