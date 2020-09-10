Почти полмиллиарда человек воспользовались МЦК за 4 года

Пассажиропоток МЦК за 4 года составил 485 миллионов человек Фото: Тимур ХАНОВ

С момента запуска осень 2016 года поезда МЦК перевезли более 485 миллионов человек. За четыре года на кольцевой линии более чем в два раза увеличилось количество пассажирских мест. Теперь их насчитывается более 2,1 миллиона.

Отмечается, что в 2020 году услугами МЦК воспользовались более 70 миллионов пассажиров. При этом пассажиропоток на транспорте продолжал расти все эти годы. Так, с момента запуска пассажиропоток вырос в два раза — с 266 тысяч человек до 540 тысяч к концу прошлого года. Рекордным днем стало 25 декабря 2019 года — тогда Московским центральным кольцом воспользовались 580 тысяч пассажиров, передает РИАМО со ссылкой на mos.ru.

Добавим, что за четыре года интенсивность движения поездов на МЦК выросла почти в два раза. Если сразу после запуска на линии ходило 134 поезда в сутки, то сейчас на кольце курсируют 242 поезда ежесуточно. Это стало возможно благодаря изменению расписания. Если в 2016 году поезда на МЦК ходили каждые шесть минут, то сейчас интервалы сократились до четырех минут, передает Москва 24.