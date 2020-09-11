Поезда на МЦД-2 начали следовать со всеми остановками после сбоя

В Москве восстановилось движение поездов на МЦД-2 после сбоя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезда на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и на Курском направлении следуют без перебоев со всеми остановками. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Специалисты также добавили, что сейчас на линии предпринимаются все необходимые действия, чтобы в ближайшее время график движения был полностью восстановлен, передает Москва 24.

Напомним, утром в пятницу, 11 сентября, на перегоне Красный Строитель – Царицыно произошел обрыв контактного провода. В связи с этим пригородные поезда Курского направления и МЦД-2 следующие в Москву вынуждены были пропускать остановки на станциях Царицыно и Покровская. Кроме того в движении поездов возникли задержки.

«Совместно с коллегами из МЖД принимаем все усилия для скорейшего восстановления графика движения», - цитирует сообщение пресс-службы ЦППК РИАМО.