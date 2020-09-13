Первый розыгрыш акции «Миллион призов» прошел для избирателей районов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 13 сентября, в Москве состоялся первый розыгрыш акции «Миллион призов» для избирателей районов Марьино и Бабушкинский. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Каждый из победителей получил от одной до четырёх тысячи баллов. Бали приравнен к одному рублю. Их можно потратить на скидки и сертификаты в крупные торговые сети, рестораны и кафе, а также воспользоваться городскими сервисами или перечислить выигрыш на благотворительность

Победители, выбранные путем случайного отбора, получили SMS о выигрыше. Активировать выигрышный код они смогут на сайте программы до 14 октября. Использовать баллы можно до 31 декабря.

Как рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, акция будет длиться три дня.

«Эта акция была проведена по инициативе предпринимателей, городских властей во время голосования по Конституции Российской Федерации. Использовали политическую активность для того, чтобы поднять экономическую активность в городе. Это дало свои результаты. Сейчас на муниципальных выборах в двух районах тоже запущен этот механизм … Это очень выгодно», - отметил он

Второй розыгрыш состоится 14 сентября. Принять участие смогут все, кто проголосовал на выборах в советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский.

Напомним, по итогам голосования в каждом округе выберут двух депутатов, которые займут освободившиеся места. Для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа №1 в Марьино или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе.