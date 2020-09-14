В Солнечногорске задержали мужчину с 2 кг наркотиков

Полиция задержала наркодилера Фото: Михаил ФРОЛОВ

В подмосковном Солнечногорске сотрудники полиции задержали мужчину с двумя килограммами наркотиков. Им оказался 35-летний житель Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник задержан полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве вблизи Обуховского кладбища в момент изъятия из тайника свертка с кристаллизованным веществом», – цитирует начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову РИАМО.

Исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством – метилэфедроном. Вес свертка составил около двух килограммов.

При задержании мужчина признался, что приобрел наркотики через интернет и планировал продать их в Санкт-Петербурге. В отношении наркодилера возбуждено уголовное дело. Мужчина отправлен под стражу, ему грозит до 20 лет тюремного заключения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».